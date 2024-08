Lauro, i naïfs tornano nelle frazioni Boglione: il paese una galleria d’arte a cielo aperto

LAURO- I naïfs tornano anche nelle frazioni. Questa è la novità della terza edizione della rassegna organizzata dal Comune di Lauro e ripresa dall’insediamento del sindaco Rossano Sergio Boglione nell’ottobre del 2021. Quest’anno l’iniziativa e’ stata progettata in sinergia con l’associazione “Fonte Nova”. A presentare i dettagli di questa terza edizione dell’ “Estate Naif”, la rassegna che dal 26 agosto al 2 settembre vedrà tornare in paese tre maestri naif per colorare di arte e cultura il borgo irpino. Questa mattina, a presentare l’evento, alla presenza dei tre maestri (tra l’altro già all’opera nel centro del paese), ovvero Franco Mora, che ormai a Lauro dipinge le sue opera dal 1976, Carlo Moretti e Amedeo Marchetti, il sindaco Rossano Sergio Boglione, il delegato al Turismo Giuliano Acerra, Tilde Schiavone per l’associazione Fonte Nova. “E’ il terzo anno che come amministrazione abbiamo organizzato questo evento per promuovere i naifs. Il centro storico è quasi tutto nuovamente colorato da queste opere che rendono Lauro una vera e propria “galleria d’arte” all’aperto. Siamo riusciti di nuovo a dare senso alla definizione del nostro comune e di Lauro come “il paese dipinto””. Così il primo cittadino Rossano Boglione ha introdotto la presentazione della rassegna.

Il delegato al Turismo Giuliano Acerra, anche sulla base dei numeri di questi anni ha messo in evidenza che si progetta a medio lungo termine e non si tratta di un’iniziativa estemporanea: “I murales documentati a Lauro negli anni sono circa una sessantina, possiamo dire che in tre anni siamo riusciti a farne quasi la metà. Il centro storico ha ormai tutti gli slot pieni. Già si pensa ad un percorso in Via Terra per la prossima edizione. La novità di quest’anno sarà il ritorno dei murales nelle frazioni di Migliano, Pignano e Fontenovella. A Fontenovella l’ultima opera risale al 2005, mentre a Pignano e Migliano dal 1983”. Anche quest’anno, per avvicinare i più piccoli alla conoscenza di un pezzo importante della storia di Lauro, il “Mondo che Vorrei” organizza a Palazzo Pignatelli la Seconda Edizione della “Festa dei Naif”. Ci saranno la “Pesca Naif”, l’ incontro con i pittori, un laboratorio di pittura e uno spettacolo itinerante.