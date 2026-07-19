Lauro, le note del maestro Santaniello e l’omaggio a Morricone incantano il Festival

LAURO- Un viaggio musicale di grande fascino che ha attraversato epoche e stili diversi: dal virtuosismo romantico di Franz Liszt alle originali sonorità di Nikolai Kapustin, dalle indimenticabili melodie di Ennio Morricone alle coinvolgenti atmosfere di Astor Piazzolla, fino a un sentito omaggio alla grande tradizione musicale napoletana. E’ quello eseguito dal giovanissimo Maestro Michele Santaniello, pianista di straordinario talento e autentica eccellenza del Vallo di Lauro, nella cornice di Palazzo Pignatelli, in uno degli eventi più attesi del Lauro Festival. Un artista che, con il suo percorso umano e musicale, porta con orgoglio il nome del Vallo di Lauro nei più prestigiosi contesti concertistici.Formatosi presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, Michele Santaniello ha conseguito appena un mese fa la laurea in pianoforte e il Master in improvvisazione pianistica e musica da camera, entrambi con il massimo dei voti, coronando un percorso di studio affrontato con passione, rigore e straordinaria dedizione.

La sua brillante carriera ha conosciuto un importante momento di notorietà nazionale nel 2018, quando è risultato vincitore assoluto dell’edizione di “Prodigi – La musica è vita”, il programma televisivo di Rai Uno trasmesso in prima serata e condotto da Flavio Insinna e Nathalie Guetta. La giuria, composta da grandi personalità del mondo dello spettacolo e della musica come Pippo Baudo, Serena Autieri, Peppe Vessicchio e Daniel Ezralow, insieme a 100 giurati tra musicisti e ballerini provenienti dalle più importanti istituzioni artistiche italiane, tra cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha riconosciuto il suo straordinario talento pianistico, portandolo all’attenzione del grande pubblico. Quell’edizione ha inoltre registrato un risultato straordinario in termini di ascolti, con oltre 3 milioni di spettatori, il dato più alto mai raggiunto nelle diverse edizioni del programma. Nello stesso anno ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Regione Campania “Talento dell’anno”, consegnato presso il Conservatorio di Musica di

Avellino dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, il Premio Talento Irpino 2018, conferito dall’Amministrazione Provinciale di Avellino, e il Premio Bassa Irpinia, ulteriori attestazioni del suo valore artistico e umano. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, Michele Santaniello rappresenta oggi una delle più brillanti realtà del pianismo italiano e un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità del Vallo di Lauro. Il concerto di ieri sera e stato impreziosito dalle introduzioni dello stesso Maestro Santaniello, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta delle opere in programma, condividendone il contesto e le suggestioni. I saluti del consigliere Paola Scafuro a nome dell’Amministrazione Comunale e degli organizzatori del Lauro Festival, ha ringraziato i partecipanti: “per condividere con noi questa serata dedicata alla musica e alla bellezza. Con questi sentimenti, vi invitiamo ad accogliere con un caloroso e affettuoso applauso un giovane artista che, con il suo talento e il suo impegno, rende onore al Vallo di Lauro”.