Avella, il flow di Pessima Cenere: ventitré anni e già un emergente nel mondo del rap

AVELLA- Ha respirato, anzi più che altro ascoltato sin da piccolo la musica, attraverso le note e le parole dei brani di suo zio Francesco, avvocato e cantautore, oggi e’ una delle voci emergenti nel panorama del rap che in Campania trova sempre una vena inesauribile. Lui è Pessima Cenere, pseudonimo del giovanissimo artista Gabriele Pio Serino, originario di Avella. Una tappa recente del suo percorso artistico, quella di Casa Sanremo. All’attivo, Gabriele ha già una serie di singoli, che come sottolineato da riviste e siti specialistici, ha superato anche i confini del genere Urban locale. Mondo a scatti e No Sense, due brani che mettono in evidenza un flow che racconta “il disagio, le ambizioni il quotidiano della sua generazione”. “Apnea”, il suo brano del 2026 e’ diventato segno della sua maturita’ e della partecipazione all’Harley-Davidson© Music Contest 2026, un concorso per talenti musicali emergenti d’Europa, ha visto la partecipazione di centinaia di band e solisti. Non c’e’ solo l’esperienza internazionale, ma anche il saldo legame con le radicim. Come il concerto di pochi giorni fa in Piazza Lancellotti a Visciano. Pessima Cenere si candida a essere uno dei nomi da tenere d’occhio per il futuro dell’hip-hop italiano.