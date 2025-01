Abt Festival, due paesi irpini in corsa per il tour cicloturistico dell’ Appennino

IRPINIA- Sono due i paesi irpini in corsa per ospitare una delle tappe del prestigioso 𝑨𝑩𝑻 π‘­π’†π’”π’•π’Šπ’—π’‚π’ 2025, il tour cicloturistico che attraversa l’Italia per promuovere l’Appennino e valorizzare le sue eccellenze naturali e culturali. I paesi selezionati sono Mercogliano e Santo Stefano del Sole. Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione del π’‘π’“π’†π’”π’Šπ’ π’†π’π’•π’† 𝒠𝒆𝒍𝒍’𝑬𝒏𝒕𝒆 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒐 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒐 π‘°π’π’—π’Šπ’π’, del π’”π’Šπ’π’ π’‚π’„π’ π’ π’Š π‘΄π’†π’“π’„π’π’ˆπ’π’Šπ’‚π’π’ π‘½π’Šπ’•π’•π’π’“π’Šπ’ π‘«β€™π‘¨π’π’†π’”π’”π’Šπ’ e della direzione generale di π‘½π’Šπ’—π’Š π‘¨π’‘π’‘π’†π’π’π’Šπ’π’, Γ¨ stata sottolineata l’importanza strategica di Mercogliano come candidata.𝑼𝒏𝒂 π’‘π’π’”π’Šπ’›π’Šπ’π’π’† π’”π’•π’“π’‚π’•π’†π’ˆπ’Šπ’„π’‚: la presenza della π’‡π’–π’π’Šπ’„π’π’π’‚π’“π’†, che collega il centro abitato al Santuario di Montevergine, e la vicinanza all’autostrada rendono il territorio facilmente accessibile sia ai partecipanti che ai visitatori.

𝑬𝒄𝒄𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒛𝒆 π’π’†π’π’β€™π’π’”π’‘π’Šπ’•π’‚π’π’Šπ’•Γ : il Comune vanta strutture ricettive di altissimo livello, in grado di accogliere gli ospiti con professionalitΓ e comfort, garantendo un’esperienza unica per chi sceglierΓ di partecipare all’evento.

L’altro comune candidato Γ¨ Santo Stefano del Sole il paese dell’Alta Valle del Sabato guidato dal Sindaco Gerardo Santoli che negli ultimi anni Γ¨ diventato un punto di riferimento per gli amanti degli sport di montagna parapendio e bike. Comune che ha raggiunto la ribalta nazionale tanto da essere premiato come paese della gentilezza e paese Riciclone e che ha ospitato la trasmissione Borghi di Italia 2024. 𝑼𝒏 π’π’–π’π’ˆπ’ π’–π’π’Šπ’„π’ 𝒆 π’“π’Šπ’„π’„π’ π’ π’Š π’π’‘π’‘π’π’“π’•π’–π’π’Šπ’•Γ : Santo Stefano si distingue per i suoi belvedere, la straordinaria bellezza e del Parco dei Monti Picentini, e una rete di sentieri che attraversano il cuore dell’Appennino campano. Una sfida tra due realtΓ che vede ancora una volta l’ irpinia protagonista. L’𝑨𝑩𝑻 π‘­π’†π’”π’•π’Šπ’—π’‚π’ Γ¨ infatti molto piΓΉ di una pedalata: Γ¨ un’occasione per π’”π’„π’π’‘π’“π’Šπ’“π’†, π’—π’‚π’π’π’“π’Šπ’›π’›π’‚π’“π’† 𝒆 π’‘π’“π’π’Žπ’–π’π’—π’†π’“π’† il territorio in una cornice di eventi, degustazioni, talk e momenti di condivisione che coinvolgeranno tutta la comunitΓ .