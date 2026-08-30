Lauro, l’alba si apre sulle note dell’orchestra del maestro Quadrini e la voce del soprano Esposito

LAURO- La musica della Grande Orchestra della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini e la voce del soprano Ester Esposito. L’alba di Lauro e’ stata attesa sulle note di pezzi classici e canzoni del grande repertorio della musica storica napoletana. Cosi’ si e’ risvegliata Lauro, come avviene ormai dal 2011. Un concerto, iniziato quando era ancora buio e concluso sulle note dell’inno di Mameli quando ormai il cielo era chiaro. Anche quest’anno un succeso. Tantissimi hanno infatti partecipato nell’arena di Palazzo Pignatelli al “Concerto all’Alba” , a partire dal primo cittadino Rossano Sergio Boglione, all’assessore Ilaria Aschettino e alla consigliere comunale Paola Scafuro. Come ogni anno ad organizzare l’evento e’ l’ Associazione “Il mondo che vorrei Odv”, con il patrocinio del Comune di Lauro. La musica prima del fuoco, non ovviamente le temperature anche oggi record, ma l’atteso evento di questa sera con la simulazione dell’incendio del Castello e lo spettacolo pirotecnico che avverrà alle 23. La nota particolare di questa edizione 2026 è la presenza di tanti giovanissimi, non solo gli appassionati di musica classica. Proprio loro, I giovani hanno partecipato attivamente anche a molte delle performances dell’orchestra, a partire da un grande classico come “o surdato nnammurat” e ovviamente l’inno di Mameli.