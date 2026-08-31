Lauro, successo per la simulazione pirotecnica dell’incendio del Castello

LAURO- Il lungo applauso delle centinaia di persone radunate lungo Via “Canalone” sono il migliore commento allo spettacolo pirotecnico che questa sera ha illuminato il Castello Lancellotti, ricordando “Le Fiamme della Storia”, ovvero l’incendio del Castello avvenuto nel 1799. Più di mezz’ora di fuochi che hanno rifatto vivere spettacolarmente quell’evento. Una sapiente regia di luci e colori, quella messa in campo dalla Lieto Fireworks per il Comune di Lauro. Quello che doveva essere l’evento clou del Lauro Festival 2026 non ha deluso le aspettative. Sul posto, tra la folla accorsa da tutta la zona e dal nolano, anche il sindaco di Lauro Rossano Boglione. Importante anche la cornice di sicurezza all’ evento fornita dal Commissariato di Ps di Lauro, dalla stazione dei Carabinieri di Lauro e dalle Fiamme Gialle di Baiano, insieme alla Polizia Locale e il personale volontario della sicurezza. Si puo’dire una vera e propria chiusura con il “botto” per gli eventi estivi. Aerre