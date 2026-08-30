M5S Avellino, dopo le elezioni continua l’impegno tra la gente: dalla piazza un messaggio per la pace

Conclusa la campagna elettorale per le amministrative, il Movimento 5 Stelle di Avellino prosegue il proprio percorso di confronto diretto con la cittadinanza, con l’obiettivo di mantenere aperto e costante il dialogo con la comunità.

Un impegno che si è rinnovato sabato pomeriggio, alle ore 18, lungo Corso Vittorio Emanuele, dove esponenti e attivisti del Movimento si sono incontrati con cittadini e passanti per affrontare uno dei temi più urgenti dell’attualità: la pace nel mondo.

All’iniziativa erano presenti il Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, On. Michele Gubitosa, la Coordinatrice provinciale Maura Sarno, la Vicesindaco Anna D’Aliasi, i Consiglieri Comunali del Movimento e il Gruppo territoriale di Avellino, rappresentato da Sara Spiniello.

A rendere particolare l’incontro è stato anche il contributo della cultura e della sensibilità personale: attraverso la lettura di storie e poesie, affidata a Maria Ronca, Rino Caruso e Tiziana Guidi, insieme ad alcuni cittadini presenti, si è creato un momento di riflessione e condivisione dedicato al valore della pace.

Nel corso dell’iniziativa, gli attivisti hanno inoltre distribuito materiale informativo per illustrare le ragioni della contrarietà al riarmo e sostenere la necessità di privilegiare la diplomazia, il dialogo e gli strumenti politici per la risoluzione dei conflitti.

«La fine della campagna elettorale non significa la fine del nostro impegno – sottolineano gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Avellino –. Al contrario, è proprio adesso che vogliamo continuare a stare tra le persone, ascoltare, confrontarci e costruire insieme proposte e iniziative. La politica non può esaurirsi nei periodi elettorali: deve essere presenza, ascolto e partecipazione quotidiana».

Un gruppo unito e coeso, dunque, che intende proseguire senza sosta il confronto con la comunità avellinese, portando avanti una politica fatta di partecipazione e presenza sul territorio.

È questa la politica che il Movimento 5 Stelle vuole continuare a portare avanti: una politica tra la gente, per la gente e con la gente.