Lauro, i ladri tornano in azione: rubati oro e gioielli mentre c’erano persone nella villa

LAURO- Hanno agito poco dopo le ventuno e in pochi minuti sarebbero riusciti a portare via oro e gioielli ancora in via di quantificazione. A Lauro, pochi giorni dopo i due furti consumati e quello tentato, tornano in azione i ladri. Lo hanno fatto prendendo nel mirino una villetta in una delle traverse di Via Frate Agostino da Casoria, non molto lontano dalle abitazioni oggetto del raid di qualche sera fa. Anche in questa circostanza i malviventi hanno agito senza preoccuparsi della eventuale presenza di qualcuno all’interno dell’abitazione. Asportati oggetti d’oro e gioielli, i malviventi si sono dileguati attraverso le campagne vicine. Anche in questo caso le loro tracce sono scomparse lungo il tratto dei terreni che giungono fino a qualche chilometro di distanza ed in prossimità dei Regi Lagni. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro.