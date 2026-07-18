Moschiano, sessantenne vaga sulla Nazionale: “soccorso” dalla Polizia

MOSCHIANO- Settantatreenne che vagava lungo le strade del Vallo soccorso da Polizia e Comune di Moschiano e affidato ad una struttura dove e’ stato assegnato dai Servizi Sociali. L’episodio si e’ verificato nella mattinata di giovedi’, quando una volante del Commissariato di Polizia di Lauro ha intercettato l’uomo lungo Via Avellino a Moschiano. Il sessantatreenne era stato segnalato dagli automobilisti in transito agli agenti del presidio di polizia di Via dei Platani, perché procedeva con qualche difficoltà lungo la nazionale che conduce attraverso località Santa Cristina ad Avellino. Ed effettivamente l’uomo si era allontanato dal napoletano nella serata precedente, molto probabilmente raggiungendo il Vallo di Lauro a bordo di un autobus. Quasi sicuramente ha anche trascorso la notte all’aperto. Il settantatreenne è stato accompagnato e rifocillato in Commissariato ed affidato ai Servizi Sociali e al Comune di Moschiano. Ad occuparsi del trasporto dell’anziano a Napoli dove era stata trovata una sistemazione in una struttura e’ stato il vicesindaco del comune del Vallo di Lauro, Carmine Aschettino. Un lieto fine per il sessantenne.