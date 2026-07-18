Caposele, incidente sulla statale: muore uomo di 65 anni

CAPOSELE – Un incidente stradale ha coinvolto, questa mattina, due veicoli sulla strada statale 691, nel tratto Fondo Valle Sele. Nello scontro, tra una Fiat Panda e una Mercedes, ha perso la vita sul colpo un uomo di 65 anni della provincia di Avellino. L’uomo era alla guida della sua vettura, una Fiat Panda e trasportava un secondo passeggero con sè. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella, i Vigili del fuoco e le ambulanze del 118. La zona è stata messa in sicurezza.

I militari dell’Arma stanno ora ricostruendo la dinamica dello scontro per accertare le eventuali responsabilità. Attualmente, al vaglio l’ipotesi di attivare percorsi alternativi per il traffico veicolare nel tratto interessato.