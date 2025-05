Avellino, Polizia di Stato: intensificati i controlli nelle aree della movida

Nel capoluogo irpino sono stati predisposti mirati servizi di controllo del territorio, al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati in genere, attenzionando, in particolare, le zone del centro cittadino interessate, soprattutto nelle ore serali, dalla presenza di numerosi giovani, per prevenire disordini nei locali pubblici e nei luoghi di intrattenimento.

A seguito delle attività svolte, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria nr. 6 persone per porto abusivo di armi. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati numerosi oggetti atti ad offendere, tra cui teaser, coltelli e mazze da baseball pronti all’uso, rinvenuti addosso ai denunciati in prossimità di luoghi pubblici molto affollati.

Sono stati altresì intensificati i controlli su strada per contrastare la guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti. In particolare, sono stati sottoposti a verifica numerosi conducenti e denunciate nr. 5 persone risultate positive agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Nell’ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, nell’ultimo bimestre, il Questore della provincia di Avellino ha adottato nr. 15 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art 3 del D.L. 93/2013 di iniziativa del Questore (violenza domestica), nr. 12 provvedimenti di avviso orale e nr. 30 provvedimenti di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia, in particolare per furti in abitazione e in esercizi commerciali e truffe ad anziani.

Allo scopo di infrenare i fenomeni di violenza nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, sono stati adottati nr. 2 provvedimenti di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale, ove si svolgono incontri di calcio a qualsiasi livello, per la durata di anni uno, rispettivamente nei confronti di un giovane che accedeva all’interno dello stadio locale sprovvisto di biglietto e di un giovane che nelle fasi di prefiltraggio si rendeva autore di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Al fine di contrastare i fenomeni di violenza nei pressi di locali pubblici, sono stati adottati i seguenti provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici:

– ai sensi dell’art. 10 del D.L. nr. 14/2017 e succ. mod., nei confronti di un giovane della provincia sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nel capoluogo. Il predetto, già destinatario di ordine di allontanamento per analoghi motivi, si rendeva autore per la seconda volta della stessa condotta in occasione del mercato settimanale.

– ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. nr. 14/2017 e succ. mod. nei confronti di due giovani denunciati per lesioni personali in concorso. I predetti, in un Comune irpino, nei pressi di un esercizio pubblico, per futili motivi, si aggredivano, riportando lesioni guaribili in dieci giorni.