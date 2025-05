Lauro, il capogruppo Moschiano: conti, situazione catastrofica e la maggioranza tace

LAURO- “Con ostentata quanto irresponsabile tranquillità, i vertici della mutilata maggioranza sembrano voler sorvolare sulle problematiche finanziarie dell’ente. A tratti persino sorridenti. Beati loro. Eppure il buco è profondo e la risalita decisamente ardua”. E’ quello che ha scritto in una nota il capogruppo di minoranza Sabato Moschiano, dopo l’ultimo consiglio comunale, chiamato ad approvare il bilancio consuntivo. Anche alla luce della consulenza prodotta in aula dallo stesso gruppo di minoranza:

“Abbiamo prodotto una consulenza tecnica che fotografa la situazione catastrofica, non mancando di indicare nell’incuria di una seria pianificazione per il risanamento, le cause della diffusa mendacità e dello squilibrio del conto consuntivo. Neppure una parola, né di presentazione al documento contabile né di commento ai rilievi. Abbiamo chiesto volersi valutare di avviare la procedura di dissesto, persino migliorativa delle prospettive che si paventano. Per ora mutismo assoluto e sorrisetti di facciata. Il conto consuntivo è stato approvato con sette voti favorevoli, cinque contrari ed un astenuto. In pratica la differenza l’ha fatta il sindaco”.