Lauro, fiamme davanti al negozio di detersivi: svolta nelle indagini di Procura e Polizia

LAURO- Nei giorni scorsi era stato eseguito un decreto di perquisizione e ci sarebbero gia’ due iscritti nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Avellino per il raid incendiario avvenuto il 3 marzo scorso in Via Vittime di Bologna a Lauro, ai danni di un negozio di detersivi. Svolta nelle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Lauro. Il personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi ha eseguito nei giorni scorsi il provvedimento firmato dal sostituto procuratore che conduce le indagini, il pm Chiara Guerriero, a seguito delle informative depositate della Polizia, in particolare dopo gli elementi raccolti dalla videosorveglianza attiva nella zona. Ora si attendono gli sviluppi e gli accertamenti su quanto posto sotto sequestro dal personale del Commissariato di Ps. Come e’ noto l’indagine si riferisce alle fiamme dolose appiccate nella serata del 3 marzo scorso all’ingresso di un negozio di detersivi e prodotti per la casa in Via Vittime di Bologna a Lauro. L’incendio appiccato al materiale esposto all’ingresso del negozio, sulla veranda della sede dell’ attivita” commerciale, non aveva avuto conseguenze piu’ gravi solo grazie al rapido intervento dei due agenti della Volante del Commissariato di Ps di Lauro, che avevano scavalcato il cancello di ingresso ed erano riusciti a domare le fiamme sulla veranda. L’accesso al locale è coperto da un gazebo di legno, che se fosse stato raggiunto dalle fiamme avrebbe potuto distruggere tutta la struttura ad un livello che si trova sulla strada.