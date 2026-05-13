Dimessa due volte dal Moscati, muore: la Procura apre un’inchiesta

AVELLINO- Per due volte era giunta al Moscati di Avellino, la prima al Pronto Soccorso e la seconda per una visita specialistica in intramoenia e dopo ore di attesa nel primo caso e dopo una visita nel secondo caso che avrebbe evidenziato la necessità di una trasfusione che non era stata disposta però con urgenza, era stata rimandata a casa. Fino all’ultimo ricovero, quando ormai la paziente era in coma dopo un arresto cardiaco e nonostante un intervento chirurgico di urgenza era intervenuto il decesso, quello avvenuto lo scorso 2 maggio . Dopo la denuncia dei familiari sara’ un’ inchiesta a stabilire se il decesso della donna , una sessantatreenne dell’ hinterland avellinese, e’ stato determinato da una negligenza nella diagnosi e nell’ intervento urgente da eseguire da parte del personale medico che ha trattato la paziente in Pronto Soccorso e nel secondo caso con una visita eseguita al Moscati in “intramoenia”. La Procura di Avellino ha disposto un esame medico legale sulla salma della paziente, quello affidato ad un collegio di consulenti. Per eseguire l’accertamento tecnico irripetibile, il sostituto procuratore che coordina le indagini dei Carabinieri, il pm Marco Auciello, ha iscritto nel registro degli indagati i due medici che avevano avuto in cura la paziente il 24 aprile e il 28 aprile. L’imputazione provvisoria nei loro confronti e’ quella di omicidio colposo e la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Stazione di Avellino. Si attendono gli accertamenti tecnici medico legali e sulla documentazione sottoposta a sequestro da parte dei Carabinieri per stabilire se la diagnosi e la gestione clinica relativa alle condizioni della paziente, già al primo ricovero, richiedessero un intervento urgente e la gestione clinica della stessa sia stata corretta o negligente.