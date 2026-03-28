Lauro City Run, seicento in corsa per la dieci chilometri nel comune del Vallo

LAURO- Lo start e’ previsto alle 8:30 dalla Porta di Fellino. Da quella che e’ la porta di accesso al centro di Lauro seicento runners da tutta la Campania parteciperanno alla quinta edizione della “Lauro City Run” la dieci chilometri che attraverserà il borgo della cittadina Irpina e una location ai piedi del Castello Lancellotti per la gara podistica che è dedicata alla memoria del giornalista Franco Lauro, il volto noto di trasmissioni Rai come “La Domenica Sportiva” e “90° minuto”, ma anche di tanti Mondiali e Olimpiadi e del Basket. Il professionista dal volto umano e dalla notevole competenza, a Lauro era legatissimo. E la comunità ogni anno gli riconsegna tutto quell’amore con la gara. La macchina organizzativa è quella di cui si occupa il gruppo di runners nato nel Vallo di Lauro, la Vallo Lauro Running. Come ogni anno sara’ presente la compagna di Franco Lauro, Francesca Romana Mezzo e il fratello Salvatore, anche lui appassionato runner. Anche quest’anno ci saranno tante sorprese per i partecipanti. La Asd Vallo Lauro Running organizza l’ evento diventato non solo per la memoria ma anche per I runners una tappa importantissima. E tutta la comunità sarà coinvolta dalla manifestazione, che anche per l’edizione 2026 avrà il patrocinio del Comune di Lauro.