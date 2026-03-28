Ariano, droga in carcere tra i pezzi di carne: inchiesta della Procura di Benevento

ARIANO IRPINO- Hashish e cocaina nascosti nei pezzi di carne contenuti nel pacco destinato al figlio detenuto, dopo la scoperta da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere del Tricolle, arriva la convalida del sequestro eseguito da parte della Procura di Benevento, quella firmata dal Procuratore Nicola D’Angelo, che e’ il primo passaggio dell’inchiesta affidata al gruppo di lavoro sulle carceri istituito dalla Procura. Denunciata per detenzione ai fini dello spaccio una cinquantottenne avellinese. Era infatti stata lei a consegnare al personale il pacco all’interno del quale era stato nascosto lo stupefacente. In particolare all’interno di un contenitore di plastica, insieme ai pezzi di carne c’erano otto involucri in cellophane. Sette contenevano hashish e uno cinque grammi di cocaina. In totale circa 41 grammi sottoposti ai test e sequestrati dal personale della Polizia Penitenziaria. Come da prassi su questo rinvenimento sono scattati anche gli accertamenti della Procura di Benevento.