Fondi Sicurezza a Monteforte, l’ex sindaco: frutto di scelte che arrivano dal passato

“Non posso che essere contento che la nostra comunità potrà beneficiare di fondi

da destinare alla sicurezza, ma mi sembra giusto precisare che si tratta di risorse che

arrivano dal passato, da scelte fatte prima di questa amministrazione”. Così l’ex

Sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, all’indomani della firma in

Prefettura, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dei “Patti per la sicurezza urbana” che hanno di fatto sbloccato per 26 comuni irpini finanziamenti per circa 2 milioni di euro.Tra i comuni beneficiari c’è anche Monteforte che, in particolare, potrà godere di fondi per quasi 170mila euro, di cui 120mila circa stanziati con il decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e la restante quota, di poco inferiore a 49mila euro, ottenuta grazie ad un altro progetto che rientra nel Poc “Legalità” 2014-2020”. “A fine gennaio, quest’amministrazione aveva preannunciato, attraverso un post

pubblicato su Facebook, l’arrivo del finanziamento di 48mila euro destinato a servizi di videosorveglianza integrata. In altre parole, l’ennesimo annuncio in pompa magna – incalza Giordano – che non può e non deve cambiare la realtà delle cose, e cioè che le risorse messe ora a disposizione per migliorare la sicurezza della nostra comunità e dei suoi cittadini sono il frutto di una progettazione portata avanti anche dalla precedente amministrazione. È giusto che i montefortesi capiscano la differenza tra chi ha lavorato, e continua a lavorare per loro, e chi, da pochi mesi alla guida dell’amministrazione, si trova a beneficiare dell’impegno di altri”. I finanziamenti saranno destinati all’installazione di telecamere di contesto e di lettura targhe ai varchi del paese, alla copertura degli accessi e del perimetro urbano e al collegamento con le forze dell’ordine. “L’auspicio – conclude l’ex Sindaco Giordano – è che ora si acceleri e queste risorse si traducano al più presto in maggiore sicurezza percepita dai nostri concittadini, che è l’unica cosa che ci sta davvero a cuore”.