Lauro, al Torneo dei giovanissimi fiori ed uno striscione per ricordare Christian

LAURO- “Il tuo sorriso vivra’ sempre nei nostri cuori: ciao Christian”. E’ lo striscione che da ieri campeggia nel campo di calcetto del “Mario Carenza” di Via Del Bazo, dove i giovanissimi partecipanti al Torneo “No limits Cup” hanno voluto ricordare il piccolo Christian Romano, il bimbo di dieci anni deceduto nel corso di un tragico incidente in una curva della Ss403 di Via Circuito. L’evento sportivo era stato annullato proprio per il lutto che ha interessato tutto il Vallo di Lauro. Una settimana dopo la tragedia, i match sono ripresi dopo che ogni squadra in campo si è raccolta per un minuto in memoria di Christian e ha deposto un mazzo di fiori bianchi sotto lo striscione e la maglietta che ricorda il bimbo, appassionatissimo di sport. Una ferita e un dolore che resta ancora aperto per tutto il Vallo di Lauro.