INVENTICANO: il teatro si reinventa in una sfida di creatività, improvvisazione e talento

Domenica 5 luglio alle ore 21:00, nell’arena del Teatro Comunale di Venticano, prende vita la prima edizione del contest teatrale “INVENTICANO”, un evento dedicato alla creatività e alla forza dell’arte scenica.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Cicolocchio ETS con il sostegno del Comune di Venticano, nasce con l’obiettivo di valorizzare la scrittura teatrale estemporanea, la capacità di improvvisazione e la messa in scena rapida, offrendo a compagnie e artisti una vera e propria sfida creativa.

La particolarità del contest è tutta nella sua formula innovativa: i corti teatrali che andranno in scena non saranno preparati in anticipo, ma nasceranno nell’arco della stessa giornata dell’evento. La mattina del 5 luglio, i partecipanti si ritroveranno presso il Teatro Comunale di Venticano. Davanti a tutte le compagnie coinvolte, l’organizzazione comunicherà il tema, la parola chiave o il vincolo narrativo obbligatorio che dovrà guidare la creazione dei lavori. Da quel momento partirà la sfida: ideare, scrivere, provare e preparare uno spettacolo originale in un tempo limitato.

Al termine della fase creativa e delle prove tecniche, ogni gruppo presenterà il proprio corto teatrale sul suggestivo palcoscenico all’aperto di Venticano, davanti al pubblico e alla giuria.

Le rappresentazioni avranno inizio alle ore 21:00. Il progetto vincitore riceverà il premio “Miglior corto teatrale”, una targa di riconoscimento e l’opportunità di essere inserito nella programmazione artistica dell’Estate Venticanese 2027, tornando così protagonista nella stagione culturale dell’anno successivo. A condurre la serata sarà l’attore Angelo Sateriale, ideatore dell’iniziativa, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei lavori in gara.

La giuria sarà composta da importanti figure del mondo della cultura e dello spettacolo: la giornalista Barbara Ciarcia, l’ex dirigente scolastica Mimma Di Sorbo, Umberto Rinaldi, direttore artistico del Corto e a Capo Film Festival, Peppe Fonzo, direttore artistico del Teatro Magnifico Visbaal di Benevento, e l’assessore del Comune di Venticano Giusy Iachetta.

Il giovane sindaco Arturo Caprio, insieme alla sua amministrazione comunale, ha scelto di sostenere con convinzione il progetto, con l’obiettivo di offrire alla comunità venticanese e ai cittadini dei comuni limitrofi un appuntamento dedicato alla cultura, alla socialità e al teatro.

INVENTICANO sarà il primo evento di una stagione ricca di spettacoli. Una serata speciale nel cuore di luglio, nella suggestiva arena di Venticano, dove il palcoscenico diventerà un luogo di incontro, sperimentazione e pura creatività.