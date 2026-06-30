Bomba contro Ranucci, quattro arresti tra Napoli e Avellino: agirono con metodo mafioso

AVELLINO- Un arresto anche in provincia di Avellino per il raid contro il giornalista Sigfrido Ranucci. In Irpinia i Carabinieri hanno arrestato uno dei presunti esecutori dell’attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari dell’ Arma all’alba, come riportato dall’ Ansa. L’attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025, a Pomezia, vicino Roma: un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell’abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l’identità dei mandanti. Notificata un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e tre in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arresti sono stati compiuti nelle province di Napoli e Avellino, dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai militari dei Comandi Provinciali competenti per territorio. Le quattro persone sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso.

Il commando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come “favore” e dietro compenso economico. I mandanti si sarebbero adoperati per garantire supporto per tutelare i presunti esecutori, fornendo fondi, schede telefoniche dedicate, assistenza legale e pianificando una loro eventuale fuga all’estero. Gli indagati avrebbero tentato in più occasioni di ostacolare le indagini effettuando bonifiche per cercare microspie, distruggendo schede Sim e concordando linee difensive omertose per dissimulare il loro coinvolgimento e coprire i mandanti.

Nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma sull’attentato ci sono altri indagati e oltre ai 4 arresti eseguiti dai carabinieri sono in corso numerose perquisizioni nei riguardi di persone che potrebbero aver fornito l’esplosivo e garantito il supporto logistico al commando