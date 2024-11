Lauro, il 23 novembre presentazione del libro “Siamo comete siamo come te”

Il giorno 23 novembre alle ore 17.30 presso la Collegiata di Santa Maria Maddalena in Lauro avrร luogo la presentazione del libro

๐‘บ๐’Š๐’‚๐’Ž๐’ ๐‘ช๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’† … ๐‘บ๐’Š๐’‚๐’Ž๐’ ๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’•๐’† – ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ž ๐๐ข ๐๐จ๐ง๐ง๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ก๐š๐ง๐ง๐จ ๐Ÿ๐š๐ญ๐ญ๐จ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š

Un libro scritto da donne, a piรน mani, eย dedicato alle donne ma anche agli uomini, che non si arrendono mai. Nel testo si pone l’accento sulla figura femminile nella storia e sulle attivitร nelle quali esse si sono distinte.

Tra i relatori il Senatore Francesco Urraro, gli avvocati Domenico Visone, Maria Caponnetto, Valentina De Giovanni, (tra le scrittrici del libro), Maria Siniscalchi dirigente scolastica dellโ€™ IC โ€œB. Croceโ€ di Lauro. Interverranno anche il Sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione, lโ€™Assessore alle Pari Opportunitร del Comune di Lauro Ilaria Aschettino, Domenico Fiore e Antonio Ferraro presidenti delle Associazioni Fonte Novaย e Pro Lauro che hanno organizzato e promosso lโ€™evento in collaborazione col Sodalizio Culturale Per non fermare la mente

La serata sarร arricchita dalle letture delle attrici Imma Villa e Vera Romano, dalle installazioni artistiche della prof.ssa Rosa ย Lieto e dagli intermezzi musicali a cura dellโ€™ Associazione โ€œOrchestriamoโ€

L’iniziativa ย รจ inserita nelle manifestazioni di ๐‘ซ’๐‘จ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’๐’๐’ ๐’”๐’Š ๐’Ž๐’–๐’๐’“๐’† organizzate dall’Assessorato alle Pari Opportunitร del Comune di Lauro in occasione della ๐†๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐š ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ฅ๐š ๐•๐ข๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ƒ๐จ๐ง๐ง๐ž

I PROVENTI DEL LIBRO SARANNO DESTINATI A PROGETTI ATTI AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE E QUALSIASI DISCRIMINAZIONE