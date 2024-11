Ad Atripalda il doposcuola gratuito grazie a Laika

Nasce il Doposcuola Popolare! Siamo entusiasti di annunciare l’avvio di un nuovo progetto di doposcuola popolare presso la sede condivisa da CGIL Avellino – Camera del Lavoro Territoriale , Laika, e Lupus in Fabula! Questo spazio nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto allo studio e favorire la crescita educativa dei ragazzi e delle ragazze in un ambiente inclusivo e stimolante.

Quando? Il doposcuola si terrà due volte a settimana, martedì e giovedì:

6 – 10 anni: uno spazio dedicato per i più piccoli, in cui poter consolidare le basi e avvicinarsi con curiosità e impegno alle materie scolastiche.

11 – 13 anni: per i più grandi, un supporto allo studio delle discipline più complesse e un aiuto nell’organizzazione dello studio.

Stiamo raccogliendo le adesioni! Per avviare al meglio il progetto, invitiamo chi fosse interessato a iscriversi e a ricevere tutte le informazioni al nostro numero WhatsApp 351 3908087.

Non vediamo l’ora di costruire insieme a voi uno spazio accogliente e di supporto per la crescita e il successo scolastico di tutti e tutte!