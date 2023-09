Carcere Avellino, rissa tra detenuti. Ancora attimi di terrore nel penitenziario del capoluogo irpino. Una nuova situazione di emergenza si è venuta a creare dietro le sbarre. Una lite è degenerata e due persone recluse sono venute alle mani. Uno dei due ha riportato una grave lesione agli occhi.

L’ennesimo, grave episodio fa scattare un nuovo campanello d’allarme del sindacato. L’Uspp chiede l’intervento degli organi istituzionali preposto, come Prap o Dap, per l’invio urgente di unità di polizia al fine di fronteggiare l’ordine e la sicurezza. Secondo De Fazio, consigliere nazionale Uspp, occorre chiudere la custodia aperta dei detenuti in quanto ha generato per tanto tempo traffici illeciti di droga e telefonici tra i reclusi. Secondo De Fazio, la custodia aperta lascia spazio alle aggressioni al personale di polizia.