L’attaccante Giuseppe Panico saluta sui social Carrara: è atteso a ore ad Avellino

Giuseppe Panico, l’attaccante ha salutato sui social Carrara ed è ora pronto per una nuova avventura con l’Avellino che lo attende a braccia aperte. Il trasferimento dell’attaccante si concretizzerà nelle prossime ore, con il calciatore che è atteso in Irpinia per unirsi al gruppo di mister Biancolino.

Nel frattempo, la formazione biancoverde riprende oggi la preparazione dopo il giorno di riposo concesso in occasione dell’Epifania. Il team ha bisogno di concentrarsi sulla gara di lunedì prossimo, che vedrà l’Avellino affrontare la trasferta delicata contro il Cerignola, attualmente terza forza del girone C di Serie C. La sfida è fondamentale per il proseguimento del campionato, soprattutto dopo il pareggio esterno (1-1) contro il Giugliano che ha fatto scivolare i Lupi a 7 punti di distanza dalla capolista Benevento.

Con il ritorno di Panico in gruppo, Biancolino potrà contare su un rinforzo in attacco, in vista della difficile sfida.