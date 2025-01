Rapina ad un centro scommesse di Atripalda: indagini dei Carabinieri

ATRIPALDA- Una rapina a mano armata ad un centro scommesse. Quella avvenuta nel primo pomeriggio di ieri ad Atripalda. Ad agire un solo uomo, con volto travisato ed armato. Il malvivente ha puntato una pistola contro l’operatore del centro e si è fatto consegnare l’ incasso del centro scommesse, poi dileguandosi, verosimilmente con l’ aiuto di un complice che lo attendeva all’ esterno. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Avellino, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per risalire all’autore dell’azione criminosa. Il bottino del raid ammonterebbe ad alcune migliaia di euro, come avviene in questi casi e’in corso di quantificazione. Le immagini delle sorveglianza privata e pubblica della zona sono in corso di acquisizione da parte dei militari per trovare tracce utili ad identificare l’autore del raid.