L’assessore Fortini ad Avellino: “Combatteremo contro i tagli alla scuola”

“Combatteremo”. E’ perentoria l’assessora regionale al Welfare e alla Scuola Lucia Fortini, oggi al Polo Giovani di via Morelli e Silvati per un’iniziativa promossa dai due consiglieri regionali di maggioranza Maurizio Petracca e Vincenzo Alaia sul dimensionamento scolastico e i tagli del governo che penalizzano soprattutto l’Irpinia e le aree interne.

In sala sindaci, delegati e dirigenti scolastici, tra questi il primo cittadino di Chiusano San Domenico e coordinatore irpino di Forza Italia Carmine De Angelis e il consigliere provinciale Franco Di Cecilia, dirigente scolastico di ben 38 plessi con 1500 studenti suddivisi in 11 comuni.

“E’ nostro interesse fare pressione sul governo centrale affinché riveda i tagli garantendo maggiori possibilità ai nostri concittadini” rivendica Alaia al fianco del collega Petracca. “Siamo gli unici due consiglieri irpini di maggioranza, abbiamo quindi interesse comune a fare bene per la nostra comunità” aggiunge il presidente della Commissione Sanità di Palazzo Santa Lucia. Dello stesso avviso l’esponente dem: “Quello di oggi è un incontro istituzionale con l’assessore regionale per rilanciare la battaglia contro i tagli alla scuola. C’è tempo fino a novembre, vanno prese delle iniziative”. Petracca si tira fuori anche dalla corsa alla carica di sindaco della città di Avellino: “Un candidato alternativo a Festa va trovato entro la fine dell’estate, ma non sarò io” sottolinea.

Sul tema scuola, la Fortini dettagli i prossimi passi: “Impugneremo il decreto ministeriale – dice -. Dobbiamo cercare di portare quanta più autonomia possibile alla nostra regione perché questo nuovo dimensionamento è un dramma per la scuola. Accorpare plessi scolastici significa ridurre personale e quindi perdere posti di lavoro. Il rischio è che le famiglie si trovino con scuole chiuse e classi pollaio. Così anche il servizio offerto a studentesse e studenti sarà minore” conclude l’esponente della giunta regionale.