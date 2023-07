Camion prende fuoco sull’A16, inevitabili disagi al traffico

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, supportata anche da quella del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta sull’Autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 111,800 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Lacedonia, per un incendio che ha interessato un furgone che trasportava quattro moto.

Il mezzo pesante, proveniente dalla provincia di Viterbo e diretto a Trani in Puglia, all’improvviso ha preso fuoco e il conducente ha fatto appena in tempo a scendere. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dalle due squadre intervenute che hanno poi messo in sicurezza lo scenario. Inevitabili disagi alla circolazione sull’importante snodo viario che collega la Campania alla Puglia.