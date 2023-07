Opere pubbliche, finanziamento da due milioni e mezzo per il comune di Montemiletto

Si riporta comunicato riguardante i finanziamenti recentemente ottenuti dal Comune di Montemiletto.

Con un comunicato del 13 luglio, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha reso noto che, con decreto del Ministero dell’interno del 19 maggio 2023, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all’annualità 2023.

Con grande soddisfazione, il Comune di Montemiletto è tra gli “Enti beneficiari” nell’elenco pubblicato con due opere ammesse e finanziate per un importo complessivo di € 2.500.000,00, le cui richieste sono state formulate al Ministero dell’Interno dall’attuale Amministrazione entro il termine del 15 settembre 2022.

La prima delle opere finanziate per un importo di € 1.500.000,00 riguarda i lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’infrastruttura viaria ovvero delle strade di collegamento da Montaperto a Montemiletto – per tutto il tratto di Pietratonda, dal bivio della Nazionale per raggiungere Montaperto, Viale degli Astronauti e Via Frustelle, approvato dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta del 10.10.2021.

La seconda opera finanziata per un importo di € 1.000.000,00 riguarda i lavori di sistemazione del Vallone dell’Erte e di stabilizzazione delle aree in frana alla Località Gaudi-Purgatorio, approvato dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta del 08.02.2022.

Dopo aver illustrato i progetti in questione nel corso di un incontro pubblico durante la scorsa campagna elettorale, registriamo con orgoglio questo risultato in quanto frutto del lavoro effettuato dal solo gruppo Proposta Concreta proprio nei mesi precedenti che hanno portato poi alla sfiducia ed allo scioglimento del Consiglio comunale, in una fase in cui si continuava a lavorare senza esitazione nell’interesse dei cittadini, ignorando ogni tentativo di destabilizzazione volto ad impedire di portare avanti le attività di programmazione avviate con determinazione dopo il dissesto.

L’obiettivo raggiunto che vedrà realizzare opere pubbliche necessarie ed interventi consistenti sul nostro territorio è stato possibile grazie alla fiducia nuovamente riposta lo scorso anno dai cittadini nei confronti del nostro gruppo, all’impegno profuso in tutti questi anni ed al lavoro dell’attuale Amministrazione comunale che, dopo aver ripreso il percorso interrotto in modo maldestro a causa di un’azione scellerata, continua a lavorare con dedizione e decisione nell’esclusivo beneficio dell’intera Comunità.