L’Arma dei Carabinieri cittadina onoraria di Montefusco

“Per noi è un grande riconoscimento. Sono tanti i Comuni che stanno conferendo la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, e ciò accade perché – come ha ricordato anche il Signor Ministro della Difesa durante la cerimonia per la Festa dell’Arma a Roma – i Carabinieri incarnano due cifre distintive: la prossimità e l’umanità. Quando si vede una pattuglia dei Carabinieri il cittadino avverte una sensazione immediata di sicurezza e tranquillità, quella sensazione di essere a casa”.

Così il Gen. D. Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, che questo pomeriggio, nella splendida cornice delll’ex Carcere Borbonico di Montefusco, ha ricevuto simbolicamente, a nome di tutta l’Arma Carabinieri, la cittadinanza onoraria del borgo irpino, patria del vino. “Questo riconoscimento – ha continuato il Generale – per noi è ulteriore motivo a dare e fare sempre di più, affinchè il ruolo del Carabiniere sia un punto di riferimento per qualunque occasione. Poc’anzi il Comandante di Stazione mi raccontava che è intervenuto per contrastare le truffe agli anziani, ma anche – e soprattutto – per prestare assistenza alle persone con disabilità. In un caso, ha aiutato una persona caduta che non riusciva a rialzarsi, portandole persino la pizza a casa. Durante l’emergenza Covid, i Carabinieri hanno consegnato medicinali a domicilio. Il Carabiniere non è solo colui che fa repressione ma fa prevenzione e soprattutto sta tra la gente, per la gente, con la gente”.

Il Generale La Gala ha sottolineato anche che questo riconoscimento “non è solo per l’Arma, ma per tutti gli oltre 200 Carabinieri che, nel corso del tempo, hanno prestato servizio presso la stazione di Montefusco. Una stazione tra le prime a essere istituite in Campania. L’Arma nasce nel 1814, arriva in Campania nel 1861, e Montefusco è uno dei primi Comuni ad ospitare una stazione”.

Tra le Autorità civili, religiose e militari presenti, anche il parlamentare Michele Gubitosa, Vicepresidente Nazionale del Movimento 5 Stelle, molto legato al borgo di Montefusco: “In realtà – ha specificato – sono legato a tutta la provincia di Avellino, ma, essendo di un comune qui vicino – Montemiletto – per me quando si parla di Montemiletto, Montefusco, Santa Paolina, Pratola Serra, Venticano e Torre Le Nocelle mi sento di tutti questi comuni contemporaneamente.

“Montefusco- ha ricordato ancora Gubitosa – non molto tempo fa ha rischiato di perdere la caserma dei Carabinieri. L’Arma è stata così gentile da non togliere questo presidio di legalità, anche se c’erano tutti i numeri per farlo, e oggi credo sia un modo anche per contraccambiare lo sforzo che fece e all’epoca”.

A conferire la cittadinanza onoraria all’Arma il sindaco di Montefusco Salvatore Santangelo: “Si tratta di un atto dovuto da parte di questa amministrazione, in riconoscimento della storica collaborazione che ci lega all’Arma. Ricordiamo, infatti, che i Carabinieri — allora Reali Carabinieri a cavallo — sono presenti a Montefusco sin dal 1861. Una presenza che testimonia una lunga e solida collaborazione, la quale prosegue ancora oggi, anche grazie alla riapertura della nostra stazione dei Carabinieri nel 2017, con i quali intratteniamo un rapporto di piena e proficua cooperazione”.