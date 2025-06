L’applauso all’arrivo di Piantedosi in Piazza Liberta’, l’abbraccio di sindaci e cittadini al Ministro

AVELLINO- Un applauso che e’ stato anche un abbraccio. Quello di sindaci e cittadini che poco prima delle diciannove hanno salutato l’arrivo in Piazza Liberta’ del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Un modo per testimoniare la vicinanza in giorni tesi al titolare del Viminale. Le minacce ai familiari e le tensioni. L’irpinia, che già aveva testimoniato la sua solidarietà a Piantedosi, ha voluto esprimere con un applauso-abbraccio la sua vicinanza al ministro. Il prefetto Rossana Riflesso ha ringraziato dal palco il questore di Avellino Pasquale Picone “per l’eccezionale lavoro che svolge in questa provincia e per la vicinanza e l’amicizia che mi dimostra tutti i giorni”. Ha anche ricordato come ormai facciano a pieno parte della “mia famiglia” anche il comandante dei Carabinieri, il colonnello Domenico Albanese e il colonnello Leonardo Erre, aggiungendo anche il Procuratore della Repubblica Domenico Airoma. Il sindaco di Avellino Laura Nargi ha salutato e ringraziato il prefetto, ha salutato il ministro Piantedosi dal palco, chiamandolo “il nostro ministro”. E ha rinnovato la gioia per “la bellissima giornata, la festa degli italiani. Oggi festeggiamo i 79 anni della nostra Repubblica. Perche’ quel giorno donne coraggiose, affiancate dagli uomini, hanno cambiato l’Italia. L’Italia della Costituzione e dei suoi valori fondanti. Oggi ricordiamo appunto l’Italia libera, quella democratica. Questa mattina abbiamo srotolato il tricolore sul Palazzo di Governo, e’ stata una bellissima manifestazione. E’ stato il simbolo di un’Italia che c’è l ha fatta, il nostro Paese dopo la guerra si è rialzato, il nostro Paese continua giorno dopo giorno a lavorare per il futuro della nostra comunità”.