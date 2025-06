Referendum, l’appello di Buonopane dal palco: partecipare e prendere esempio dal 1946

AVELLINO- “Importante votare e non far scegliere agli altri per noi”. Il presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane dal palco di Piazza Liberta’ dove si e’ celebrata con un concerto della Fanfara della Polizia la Festa della Repubblica, ha lanciato un appello al voto per i referendum dell’otto e nove giugno. Il presidente Buonopane ha portato il saluto della Provincia e dei sindaci presenti, rimarcando come: ” l’ obiettivo era cittadinanza e festa di popolo e penso che sia stato assolutamente centrato. E’ il compleanno della Repubblica, il 2 giugno 1946, ho letto che l’89% degli irpini andarono a votare. Certo è un grande esempio, mi auguro che si possa vivere anche i prossimi eventi referendari allo stesso modo, partecipando indipendentemente dalle sensibilità politiche e dalla espressione del voto. E’ importante partecipare e votare e non far scegliere agli altri per noi”.