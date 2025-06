Il Ministro Piantedosi: bello ricevere tanta solidarieta’, su Avellino prevalga il bene dei cittadini

AVELLINO- “Tanta testimonianze dalla mia terra, e’ stato bello riceverle, vedere quindi la sensibilità della gente, Dopodiché dobbiamo ricondurre poi tutto nella nella giusta dimensione. Non sono cose belle, sono segnali anche di un linguaggio che come ho detto, si è un po’ inbarbarito, Ma insomma riconduciamo tutto poi nelle giuste dimensioni”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che questo pomeriggio ha partecipato in Piazza Liberta’ al concerto della Fanfara della Polizia, ha commentato cosi’ l’ondata di solidarieta’ che ha ricevuto in questi giorni dall’Irpinia, dopo le minacce indirizzate anche alle sue figlie via web e ricevute nelle stesse ore di un post che ha scandalizzato tanti per l’augurio di morte alla figlia della premier Meloni. Quando gli viene chiesto quali saranno gli sviluppi investigativi, il ministro ridimensiona quello che e’ l’aspetto sanzionatorio della vicenda, piuttosto: “non è quella la cosa importante. Sono i messaggi cattivi che si lanciano a prescindere. Secondo me, se n’è parlato pure troppo di questa vicenda”. Una giornata intensa quella del Ministro nella Festa della Repubblica: “Stamattina sono state ai Fori Imperiali e un clima bellissimo e una festa che entra sempre di più nel cuore degli italiani. Gli italiani si riconoscono nei valori della fondazione della Repubblica che è un fatto di democrazia di civiltà e di spirito sano, insomma di appartenenza al nostro Paese, credo che sia una cosa molto bella che merita di essere celebrata”. E c’e’ l’attaccamento all’Irpinia, una terra a cui Piantedosi spiega di essere legato “moltissimo, il fatto che stia qui e’ solo una delle testimonianze. Quindi sì moltissimo”. Il Ministro glissa su quanto avviene invece nella citta’ capoluogo: ” Su quelle che sono le dinamiche politiche, legate delle conflittualità tra esponenti dei partiti non entro mai. Sono insomma quelle cose che la democrazia ci propone. Spero sempre che ovviamente il bene dei cittadini sia perseguibile attraverso un’istituzione che possa ritrovare comunque la propria saldezza e la propria fermezza nel perseguire quello che e’ l’interesse del bene comune”.