Lapio, il ruolo delle donne nella Costituzione e per la libertà: a Palazzo Filangieri dibattito e mostra

LAPIO- “Donne e libertà: dalle 21 Madri della Costituzione all’Italia di oggi”. L’appuntamento è per domani alle ore 10:00, presso Palazzo Filangieri di Lapio, dove si terrà il quinto incontro del format “Aperitivo Sociale” promosso da #nessunotocchiEva. Il titolo del
momento di riflessione, memoria e confronto, dedicato al ruolo delle donne nella costruzione della democrazia italiana e alle sfide ancora aperte sul fronte dei diritti, delle libertà e della partecipazione
femminile nella società contemporanea.
A 80 anni dal Referendum del 2 Giugno 1946, l’associazione #nessunotocchiEva ricorda e celebra le Madri Costituenti, per ripercorrere un cammino di lotte e un percorso di democrazia, segnati dal
contributo fondamentale delle donne, con un focus sulla Resistenza, i lavori della Costituente e la stesura della Costituzione Italiana, fino ad arrivare alle battaglie attuali per i diritti e la piena emancipazione femminile. L’associazione, con sede a Montemiletto, ma attiva su tutto il territorio della Provincia di Avellino, lavora da anni con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi della parità, della memoria storica,
della partecipazione democratica e della tutela dei diritti delle donne, battendosi in pima linea contro la violenza di genere.
Interverranno: Mariateresa Lepore, sindaca di Lapio, Alberta De Simone, già deputata della Repubblica e docente, Floriana Mastandrea, presidente ANPI Ariano
•Giuseppina Volpe, avvocatessa civilista, Germana Morrone, presidente dell’associazione organizzatrice. A moderare e coordinare l’incontro sarà la dott.ssa Giuseppina Meola.Ospiti musicali dell’iniziativa le donne e gli uomini del Coro Pop della Scuola di Musica Sonoria.L’associazione curerà, presso Palazzo Filangieri, anche la mostra “21 Madri Costituenti – Donne di carta e di coraggio”. Al termine del dibattito ci sarà un momento conviviale con un aperitivo sociale, arricchito dalla collaborazione delle aziende vinicole di Lapio, che proporranno una degustazione di vini del
territorio.
Lapio, il ruolo delle donne nella Costituzione e per la libertà: a Palazzo Filangieri dibattito e mostra
LAPIO- “Donne e libertà: dalle 21 Madri della Costituzione all’Italia di oggi”. L’appuntamento è per domani alle ore 10:00, presso Palazzo Filangieri di Lapio, dove si terrà il quinto incontro del format “Aperitivo Sociale” promosso da #nessunotocchiEva. Il titolo del