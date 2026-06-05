Lapio, il ruolo delle donne nella Costituzione e per la libertà: a Palazzo Filangieri dibattito e mostra

LAPIO- “Donne e libertà: dalle 21 Madri della Costituzione all’Italia di oggi”. L’appuntamento è per domani alle ore 10:00, presso Palazzo Filangieri di Lapio, dove si terrà il quinto incontro del format “Aperitivo Sociale” promosso da #nessunotocchiEva. Il titolo del

momento di riflessione, memoria e confronto, dedicato al ruolo delle donne nella costruzione della democrazia italiana e alle sfide ancora aperte sul fronte dei diritti, delle libertà e della partecipazione

femminile nella società contemporanea.

A 80 anni dal Referendum del 2 Giugno 1946, l’associazione #nessunotocchiEva ricorda e celebra le Madri Costituenti, per ripercorrere un cammino di lotte e un percorso di democrazia, segnati dal

contributo fondamentale delle donne, con un focus sulla Resistenza, i lavori della Costituente e la stesura della Costituzione Italiana, fino ad arrivare alle battaglie attuali per i diritti e la piena emancipazione femminile. L’associazione, con sede a Montemiletto, ma attiva su tutto il territorio della Provincia di Avellino, lavora da anni con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi della parità, della memoria storica,

della partecipazione democratica e della tutela dei diritti delle donne, battendosi in pima linea contro la violenza di genere.

Interverranno: Mariateresa Lepore, sindaca di Lapio, Alberta De Simone, già deputata della Repubblica e docente, Floriana Mastandrea, presidente ANPI Ariano

•Giuseppina Volpe, avvocatessa civilista, Germana Morrone, presidente dell’associazione organizzatrice. A moderare e coordinare l’incontro sarà la dott.ssa Giuseppina Meola.Ospiti musicali dell’iniziativa le donne e gli uomini del Coro Pop della Scuola di Musica Sonoria.L’associazione curerà, presso Palazzo Filangieri, anche la mostra “21 Madri Costituenti – Donne di carta e di coraggio”. Al termine del dibattito ci sarà un momento conviviale con un aperitivo sociale, arricchito dalla collaborazione delle aziende vinicole di Lapio, che proporranno una degustazione di vini del

territorio.