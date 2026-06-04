Grottaminarda in lutto per il carabiniere morto in un incidente stradale a Roma

GROTTAMINARDA- Grottaminarda in lutto per la tragica morte del cinquantaduenne carabiniere in servizio al Ros Marco Lo Chiatto, deceduto a seguito di un incidente stradale a Roma. In una nota “Il Sindaco, l’Amministrazione ed il Consiglio comunale di Grottaminarda, esprimono profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Marcello Lo Chiatto, 52 anni, Appuntato Scelto del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS) di Roma, deceduto in un drammatico incidente stradale a Roma lo scorso 27 maggio”. Domani si svolgeranno i funerali nella parrocchia di San Marco Evangelista di Roma. “Alla famiglia Lo Chiatto-si legge nel messaggio del Comune di Grottaminarda- molto conosciuta e stimata a Grottaminarda, giungano i sentimenti della più sincera vicinanza e partecipazione al dolore.Nel ricordare il senso del dovere e l’impegno profuso da Marcello al servizio dello Stato e delle istituzioni, la comunità si stringe con affetto attorno ai familiari”.