L’Antimafia deposita nuovi atti al Riesame contro il gruppo di Marrone

AVELLINO- L’Antimafia scopre nuove “carte” nell’ambito delle indagini che hanno portato a scompaginare il gruppo di grossisti della droga, in particolare cocaina, sgominato da un’operazione condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, agli ordini del vicequestore Aniello Ingenito e coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura di Avellino (il pm Luigi Iglio) . Questa mattina davanti ai giudici della X Sezione del Tribunale della Libertà si e’ celebrata l’udienza per discutere sull’istanza di annullamento della misura cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Napoli Aufieri nei confronti di cinque indagati. In particolare le impugnazioni proposte dalla difesa del presunto capo del cartello che riforniva le piazza di spaccio di Valle Caudina, beneventano, Valle del Sabato, Vallo Lauro e Avellino, Americo Marrone e i suoi più stretti collaboratori, ovvero la moglie Tiziana Porchi e il nipote Valentino D’Angelo. Tutti difesi dal penalista Gaetano Aufiero. La difesa ha discusso sulle posizioni dei tre indagati, integrando gli atti con delle memorie. Ma i giudici del Riesame hanno aggiornato l’udienza a martedi’ prossimo, quando ci sarà anche la decisione sulla richiesta della difesa.aerre