Crisi al Comune, Aquino (M5S): città bloccata, la Sindaca si dimetta e torniamo al voto

AVELLINO- “La Sindaca rassegni le dimissioni e liberi una citta’ bloccata dai fragili equilibri politici e da questa crisi perenne”. E’ quello che ha voluto rappresentare, dopo l’epilogo andato in scena in aula questa mattina, il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Antonio Aquino, che anche alla luce dell’ assenza dello stesso Presidente del consiglio comunale Ugo Maggio, si e’ trovato anche a presiedere il civico consesso. “Oggi abbiamo assistito all’ennesimo capitolo di una crisi politica che, purtroppo, era nell’aria da tempo – ha spiegato Aquino – una crisi aperta oggi ufficialmente dalla Sindaca in Consiglio ma di fatto senza alcun atto politico, la fotografia dell’aula oggi ci consegna l’immagine più eloquente e drammatica che potessimo vedere: la solitudine della sindaca Nargi, rimasta simbolicamente e politicamente sola tra i banchi della maggioranza, vuoti e silenziosi.Una scena che vale più di mille parole. Non c’è il vicesindaco, non ci sono gli assessori, non c’è neppure il capogruppo della lista che ha sostenuto la sindaca in campagna elettorale. Una maggioranza che si è letteralmente dissolta nel momento più delicato per la città: l’approvazione del bilancio previsionale”. In mano alla Nargi tutto quello che avverrà, anche perché rispetto alle parole usate nella conferenza stampa del giorno precedente, i fatti sono stati diversi: “La Sindaca – ha spiegato Aquino- in barba a quanto sostenuto neanche 24 ore prima, ha ritirato le delibere connesse al bilancio per prendersi “un tempo di riflessione”. Ma il tempo della riflessione doveva esserci prima, nei mesi in cui si sarebbe dovuto costruire un bilancio credibile, partecipato, condiviso con la città e con il Consiglio comunale. Non oggi, quando siamo a un passo dallo scioglimento anticipato dell’Assise.

Il Movimento 5 Stelle ha sempre dato un contributo costruttivo, anche dai banchi dell’opposizione. Ma ciò che abbiamo visto oggi è l’esempio plastico di un’amministrazione allo sbando, che ha palesato la mancanza di qualsivoglia coesione interna e visione politica, e ora rischia di trascinare l’intera città in un vuoto istituzionale”. Le risposte che non sono mai arrivate alla città, nonostante le promesse in campagna elettorale: “E mi sia consentito ricordare, in questa sede, che il la coalizione di centro sinistra di cui faccio parte, che oggi siede nei banchi dell’opposizione, ha perso le ultime elezioni per appena quattrocento voti. Quattrocento voti che oggi pesano come un macigno, perché alle tante promesse fatte in campagna elettorale non ha fatto seguito alcun fatto concreto. Si era parlato di un riduzione della tassa sui rifiuti. Non se ne è vista traccia. Si era parlato della realizzazione del parco urbano lungo il torrente Fenestrelle. Anche lì, il nulla. E potremmo continuare in ordine sparso.

Le parole, per chi governa, devono diventare fatti. E invece siamo fermi, bloccati, a rischio commissariamento, con una città che non può permettersi neanche gli interventi più urgenti, come la manutenzione delle strade cittadine”. Quale deve essere la soluzione per uscire dall’impasse lo spiega lo stesso esponente del Movimento: “La sindaca ha difeso, almeno fino ad ieri, la solidità tecnica del bilancio – ha concluso Aquino – ma se anche fosse, il problema oggi è politico, non tecnico. E davanti a un’aula semivuota, a una crisi conclamata, la domanda è una sola: chi governa oggi Avellino? Chi si prende la responsabilità delle scelte, dei problemi, delle urgenze che i cittadini ci chiedono di risolvere?

Detto questo, voglio anche esprimere la mia solidarietà personale alla Sindaca Laura Nargi, che oggi ho visto sinceramente provata emotivamente. Comprendo il suo imbarazzo, anche perché, francamente, non immaginavo potesse accadere ciò che si è verificato stamattina. È successo l’esatto opposto di quanto lei stessa aveva dichiarato nella conferenza stampa di ieri.

Ma questo ci dice ancora una volta quanto fragile sia l’equilibrio politico su cui si regge questa amministrazione. A mio parere l’unica possibilità è quella di consegnare le dimissioni immediatamente e tornare al voto dando la possibilità ai cittadini di giudicare l’operato dell’amministrazione e fare le dovute valutazioni”.