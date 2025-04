Il sindaco alla processione della Via Crucis in fascia tricolore e il messaggio nelle stories

AVELLINO- Dalla Via Crucis politica, quella che sta vivendo da alcuni giorni e che per una particolare coincidenza proprio oggi ha segnato la giornata peggiore, a quella religiosa. Il sindaco Laura Nargi, rimasta praticamente da sola questa mattina in aula, senza nessun rappresentante della sua maggioranza, questa sera, indossando la fascia tricolore, non ha rinunciato a partecipare alla tradizionale processione del “Cristo morto”. E nelle sua stories online ha scelto: “Cristo e’ morto per poi risorgere”. Sicuro che si riferisse solo alla vicenda di duemila anni fa?