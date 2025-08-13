Daspo per tifoso del Latina, aveva lanciato un fumogeno dal settore ospiti del Partenio-Lombardi

Allo scopo di prevenire condotte antigiuridiche ed antisociali nei luoghi a maggiore concentrazione di persone, quali quelli ove si svolgono manifestazioni sportive, tali da creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Questura di Avellino ha adottato nr.1 provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO) nei confronti di un tifoso del Latina, denunciato per aver lanciato un fumogeno dal “Settore Ospiti” dello stadio Partenio Lombardi di Avellino, in occasione dell’incontro di calcio Avellino-Latina, disputatosi il 21 settembre 2024. Al predetto è stata applicata anche la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla P.G., poiché già sottoposto in passato ad un altro provvedimento di D.A.SPO.