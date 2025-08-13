Alcol a minorenni, sospesi due esercizi pubblici in città

Nell’ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, nel decorso mese di luglio, il Questore della provincia di Avellino ha adottato nr. 04 provvedimenti di avviso orale e nr. 18 provvedimenti di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia e, in particolare, per furti in abitazione, spaccio di sostanze stupefacenti e tentata truffa. Ha altresì adottato nr. 9 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica ai sensi dell’art. 3 del d.l. 93/2013 (di iniziativa). Al fine di contrastare i fenomeni di criminalità comune, è stata avanzata al Tribunale di Napoli nr. 1 proposta di Sorveglianza Speciale della P.S. nei confronti di un individuo, autore di una serie di reati che destano particolare allarme sociale.

Il Questore della Provincia di Avellino ha adottato inoltre nr. 2 provvedimenti di sospensione dell’attività per 10 giorni (ex art. 100 T.U.L.P.S.) nei confronti di altrettanti esercizi pubblici di Avellino per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Infine per contrastare i fenomeni di violenza nei locali pubblici e nei pressi di essi, sono stati adottati nr. 2 provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici, ai sensi dell’art. 13 bis del D. L. nr. 113/2018, nei confronti di altrettante persone residenti in questa provincia che, a seguito di una lite per futili motivi all’interno di un bar, avevano aggredito con calci e pugni un altro avventore, cagionandogli lesioni personali.