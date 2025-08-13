Irpinia senz’acqua per oltre 20 ore al giorno: la denuncia di una residente di Monteforte a Borrelli

In Irpinia la crisi idrica continua a colpire duramente i cittadini, con interruzioni sempre più lunghe e una gestione che lascia intere famiglie senz’acqua per la gran parte della giornata. Negli ultimi giorni, numerosi comuni della provincia di Avellino stanno subendo chiusure programmate e non, con ripercussioni pesanti soprattutto nelle zone alte dei centri abitati, dove la distribuzione idrica è ancora più scarsa e irregolare.

Una residente di Monteforte Irpino ha deciso di rivolgersi direttamente al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per denunciare pubblicamente la situazione, inviando un messaggio corredato da un video che mostra la cucina invasa da stoviglie sporche impossibili da lavare per la mancanza d’acqua: “Nel nostro paese stanno esagerando. Ci rimangono senza acqua per giorni interi, con questo caldo non si può.

Fino a quando la tolgono la sera diciamo che è accettabile, ma per 20 ore di fila per poi metterla per tre ore e poi toglierla di nuovo non se ne può più. La prego ci aiuti.

Il problema è che ci danno l’acqua solo per un paio di ore al giorno, se ci va bene. È un problema che persiste da un po’ di anni, ma quest’anno la stanno facendo troppo esagerata. Immagini che è arrivata stamattina alle 6:20 ma poca, e alle 9:25 già scomparsa. Adesso, se tutto va bene, arriva domani mattina sempre alle 6:30. Questo problema è soprattutto nella zona alta dove abito io; nella zona bassa manca la sera, raramente durante il giorno”.

Borrelli, assieme al coportavoce provinciale di Avellino di Europa Verde Luigi Tuccia, ha già annunciato che presenterà un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti ad Alto Calore Servizi S.p.A. e alla Regione Campania, sottolineando che “non è accettabile che intere comunità siano lasciate senz’acqua per la maggior parte della giornata, specie in piena estate e con temperature elevate. I cittadini hanno diritto ad un servizio minimo garantito e a una gestione trasparente delle risorse idriche”.