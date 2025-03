La Turris è ufficialmente esclusa: Avellino a -1 dalla vetta

Come già accaduto per il Taranto, il TFN ha deciso l’esclusione della Turris dal campionato di Serie C, con l’aggiunta di una penalizzazione di 3 punti da scontare nel prossimo campionato utile. Con questa decisione, la classifica subisce un nuovo aggiornamento, con l’Avellino che si porta a -1 dall’Audace Cerignola, attuale capolista.

Ecco il dispositivo ufficiale della sentenza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Antonio Piedepalumbo, anni 3 (tre) di inibizione;

– per la società SS Turris Calcio Srl, esclusione dall’attuale campionato di competenza, nonché punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile”.