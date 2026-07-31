Il Comune “snobba” la proposta di adesione alla rottamazione: la minoranza abbandona l’aula

LAURO- Nonostante una proposta avanzata da alcune settimane, quella sottoscritta dai consiglieri Francesco Mazzocca, Sandra Siniscalchi e Florisa Siniscalchi, alla scadenza del termine per aderire alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali (Rottamazione quinquies), la maggioranza consiliare di Lauro non ha né risposto né portato all’ordine del giorno la richiesta di adesione all’agevolazione fiscale per i cittadini di Lauro. Una scelta che ha determinato la proteste dei consiglieri del gruppo di minoranza, Floriana e Sandra Siniscalchi, che hanno deciso di abbandonare l’aula dopo aver stigmatizzato il fatto “che l’amministrazione comunale non ha risposto ad una richiesta e sfugge alla proposta di aderire ad una misura che agevola i contribuenti, senza fornire una spiegazione. In primis il perché non decida o non scelga la “rottamazione” di una serie di cartelle esattoriali per alleggerire la pressione fiscale sui cittadini di Lauro”.