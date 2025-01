Da venerdi’ temperature in calo e torna la pioggia

AVELLINO- Da venerdì le temperature torneranno a scendere ed e’ previsto cielo nuvoloso e pioggia. Per chi si è abituato a questi giorni soleggiati, anche domani sarà per lo più una giornata caratterizzata dal bel tempo, si tratta sicuramente di una notizia non molto piacevole. Ma proprio quella di venerdì, come annunciato dalla previsioni meteo dell’Osservatorio Metereologico di Montevergine, sarà una giornata in cui “sono attese condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata. In mattinata e nel pomeriggio, sono attese piogge per lo più a ridosso dei principali comprensori montuosi. In serata, invece, sono previste precipitazioni più diffuse. Temperature: minime in deciso aumento nelle aree vallive, in calo nei settori montuosi; massime in lieve diminuzione. Venti: moderati o tesi da sud-ovest, con locali rinforzi di burrasca”.