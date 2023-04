Ladri in azione anche a Pasqua, raid a Cesinali: inseguiti da cittadini e Carabinieri

CESINALI- I ladri non conoscono festività. Sarebbe proprio il caso di scriverlo, visto che anche nella serata di Pasqua una banda di malviventi e’ entrata in azione a Cesinali. Un furto compiuto e un altro tentato nel comune dell’hinterland avellinese, a farne le spese una abitazione dove i malviventi avrebbero portato via un bottino ancora in corso di quantificazione. A quanto pare, però, scattato l’allarme in paese e giunti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Solofra, i malviventi che si sono dileguati come da “copione” nelle campagne limitrofe, hanno dovuto desistere dal porre in essere un secondo “colpo” in una abitazione vicina a quella finita nel mirino. Molto probabile che i ladri avessero un complice che li ha raccolti e con il quale si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri sul raid compiuto e quello tentato.