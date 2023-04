Omicidio Zeppetelli: rinviata l’ udienza al 23 maggio.

È stata rinviata l’ udienza dinanzi al Gup del Tribunale di Avellino, Paolo Cassano, per l’ omicidio di Nicola Zeppetelli, 40 anni, di Cervinara, avvenuto nel febbraio 2022 nella cittadina caudina. Il processo a carico di Alessio Maglione,31 anni e Giuseppe Moscatiello, 23anni, entrambi di Cervinara, che sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari per questo procedimento e difesi dagli avvocati Luigi Petrillo e Giulia Cavaiuolo. Entrambi hanno optato per il processo con rito abbreviato, quello che si celebrerà davanti al Gup del Tribunale di Avellino Paolo Cassano. Una scelta, quella che è stata determinata dalla assenza di aggravanti a prescindere da quella originariamente contestata dell’ex articolo 7 (metodo mafioso). Proprio su questo tema gli avvocati dei familiari di Zeppetelli, costituitisi parti civili, Vittorio Fucci e Rolando Iorio continuano a dare battaglia . Le parti civili hanno sostenuto infatti che il processo “è stato fortemente leso nella fase delle indagini a seguito del fatto che la Dda ha avocato a sé le indagini fino ad un mese circa prima dell’ udienza preliminare, per verificare se ci fossero collegamenti con la criminalità organizzata nella vicenda dell’ omicidio Zeppetelli e quindi se ci fosse una matrice camorristica. In particolare l’ avvocato Vittorio Fucci ha cercato di colmare la compromissione della fase delle indagini, procedendo a svariate investigazioni difensive autonome, trasmesse poi alla Procura e rispettivamente al Gup. Resta, però, la lacuna delle indagini della Pubblica Accusa, titolare del potere dell’ azione penale nel processo”.