FOTO / Mercogliano si riscopre sempre più unita nel nome di Carmen Criscitiello “lustro d’Irpinia”

Mercogliano si riscopre sempre più unita nel nome di Carmen Criscitiello. L’oncologa e ricercatrice di fama internazionale è riuscita a mettere insieme una comunità che, nei momenti più importanti, si compatta, nonostante “dissapori” o malumori di natura politica o amministrativa.

E’ sicuramente uno dei messaggi più belli e significativi arrivato oggi dalla cittadina alle falde di Montevergine, come giustamente rimarcato anche dal sindaco Vittorio D’Alessio. Giovane sindaco che, insieme a tutta la sua amministrazione comunale, ha voluto omaggiare la dottoressa Criscitiello con una pergamena.

Ed una motivazione importante: “Alla dottoressa Carmen Criscitiello, per aver dato lustro alla nostra comunità nel campo della ricerca scientifica, con la certezza che in futuro otterrà riconoscimenti ancora più lusinghieri”.

In attesa del futuro, Carmen Criscitiello vanta gia un curriculum di tutto rispetto.

La figlia dell’ex sindaco di Mercogliano, Sandro Criscitiello (oggi era lui il più emozionato), è una oncologa con incarico di alta specializzazione presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Ricercatrice affermata con esperienze in università europee e negli Stati Uniti, 155 pubblicazioni scientifiche all’attivo, membro della Società Europea di Oncologia Medica e pluripremiata tra le eccellenze italiane in materia, la dottoressa Criscitiello guiderà adesso la sperimentazione dello studio clinico #ALPHABET rivolto alle persone con tumore mammario metastatico HER2+ e mutazione di PIK3CA (un gene che favorisce la crescita delle cellule tumorali).

Oggi, presso la sala consiliare, in suo “onore” c’erano buona parte della giunta D’Alessio, ex sindaci di Mercogliano, l’ex senatore Cosimo Sibilia, l’ex magistrato Rescigno e tante, tante altre persone.

L’emozione, ovviamente, ha “toccato” anche lei, la dottoressa Criscitiello: “E’ bello vedere tante persone che hanno accompagnato la mia infanzia. Un grande affetto per niente scontato, anche perché il mio non è un lavoro di grande sovraesposizione mediatica. Per me è un onore inaspettato e sono davvero molto emozionata”.