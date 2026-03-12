Armi e ricettazione, blitz dei Carabinieri all’alba in Alta Irpinia: cinque arresti

LIONI- In queste ore, in Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di 5 soggetti, gravemente indiziati – allo stato delle indagini – di detenzione illegale di armi e munizioni, nonché ricettazione. Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.