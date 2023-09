Ladri di energia elettrica finiscono nei guai. I carabinieri della stazione di Caposele hanno denunciato quattro persone ritenute responsabili di furto.

I militari hanno passato al setaccio una struttura pubblica del posto insieme al personale della società che eroga il servizio. Ed hanno scoperto che era stato effettuato un allaccio abusivo che, bypassando il contatore, permetteva di prelevare la corrente direttamente dalla rete elettrica.

I presunti responsabili, quindi, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per furto aggravato in concorso.