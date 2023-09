Safety day, ad Avellino una giornata all’insegna della sicurezza stradale.

Il compartimento di polizia stradale di Napoli – sezione provinciale di Avellino, ha organizzato per domani, 22 settembre, un’iniziativa a sostegno della campagna Safety Day promossa da ROADPOL (European Roads Policing Network).

Svolta con il supporto della DG-MOVE- Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della “Settimana Europea della Mobilità”, con lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata a zero vittime sulle strade.

L’evento si terrà a partire dalle 8 presso la villa comunale e vedrà l’impiego dell’Ufficio Mobile della Polizia di Stato corredato delle apparecchiature informatiche in uso alla Polizia Stradale nonché di auto e moto in dotazione. La manifestazione inoltre vedrà il coinvolgimento di numerosi studenti degli istituti scolatici del capoluogo irpino.

Una campagna di sensibilizzazione importante, quella messa in campo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che si prefigge lo scopo di: aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento; richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, per il 2030; dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee; elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso analoghe campagne di comunicazione e operazioni congiunte.

Il Questore di Avellino esprime plauso per l’iniziativa soprattutto per il coinvolgimento e sensibilizzazione dei giovani al corretto comportamento alla guida, rimarcando il profilo illecito dell’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche, tra le principali cause di incidenti stradali anche con esito mortale.