Ladri di auto in azione a Lauro, rubata una Panda: indagini della Polizia

LAURO- Ladri di auto in azione a Lauro. A finire nel mirino una Fiat Panda di un residente della zona. Il furto e’ avvenuto nella frazione di Migliano nel fine settimana. La macchina, parcheggiata nei pressi della sua abitazione e’ stata portata via da ignoti malviventi. Un furto su cui stanno indagando gli agenti del Commissariato di Lauro, che come avviene in questi casi, tra le prime attività hanno sicuramente acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona.